Mit dem «E-Scooter» in den «Unverpacktladen»

Flugangst war gestern. Heute wird mit «Flugscham» geflogen. Die Diskussion um Klima- und Umweltschutz schlägt sich offensichtlich auch in der deutschen Sprache nieder.

Entsprechend neue Wörter lassen sich im Wörterbuch der Neologismen nachvollziehen, welches das Mannheimer Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) herausgibt.

Zum Jahresende hin hat es eine ganze Reihe von Wortschöpfungen gesammelt. Und es fällt auf: Viele neue Wörter entstammen dem ökologischen Diskurs.

So kann der Zeitgenosse per «Elektrotretroller» oder «E-Scooter» zum «Unverpacktladen» fahren, in dem Lebensmittel ganz ohne Plastikhüllen angeboten werden.

Produkte des «Urban Farming» liegen hier auf – Gemüse und Obst aus dem Anbau auf städtischen Flächen oder Hausdächern.

Und «Tofubutter». Zum Braten und Kochen eingesetzt, ist dann auch wirklich die ganze Ernährung «veganisiert».

Bleibt dem ernährungsbewussten Konsumenten die «E-Scooter»-Fahrt nach Hause zurück: mit Mehrwegtaschen vollbepackt, aber dafür ganz ohne drückende «Flugscham».