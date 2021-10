Legende: Fans trauern um die Kamerafrau, die ein Kind und einen Ehemann hinterlässt. Keystone

Die 42-jährige Halyna Hutchins erlitt tödliche Verletzungen durch eine versehentlich ausgelöste Requisitenwaffe am Set für den Western-Film «Rust» in New Mexiko. Alec Baldwin, der den Schuss abgab, ist beim Film als Hauptdarsteller und als Produzent tätig.

Die Dreharbeiten zum Low-Budget-Western, hatten Anfang Oktober auf der Bonanza Creek Ranch begonnen und sind nach dem Unfall unterbrochen worden.

Am Mittwoch will die Polizei an einer Pressekonferenz über die Ermittlungen informieren.