Legende: Roger Brunner ist TV-Korrespondent im Wallis. SRF/Thomas Andenmatten

Dank der neuen Organisation gibt es mehr Transparenz, so TV-Korrespondent Roger Brunner. «Der Kanton übernimmt mehr Verantwortung und steht in direktem Kontakt mit dem VBS.» Alles in allem eine «zukunftsträchtige Lösung». Für Brunner ist es keine Überraschung, dass der Kanton den Anlass weiter unterstützt. «Die Bilder aus dem Hochgebirge gehen jeweils um die Welt und sind beste Werbung.» Eher erstaunlich ist für ihn das Engagement des Bundes, schliesslich gab es immer wieder Kritik. «Doch für die Armee ist es ein Anlass mit viel Prestige und auch eine gute Übung.»