Der Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft, Granit Xhaka, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Er musste sich am Mittwoch, am Tag des Testspiels gegen Griechenland, in Isolation begeben. Als einziger Spieler des Auswahlkaders ist Xhaka weder genesen noch geimpft. Das führt in den Kommentaren zu Empörung.

Fassungslosigkeit, Irritation und harsche Kritik

01:19 Video Granit Xhaka mit positivem Covid-Test Aus Tagesschau vom 02.09.2021. abspielen

In der Kommentarspalte von SRF Sport zeigt sich User Gianni Romagnoli fassungslos über Xhakas Entscheid, sich nicht zu impfen: «Als Profisportler verdient er seinen Lebensunterhalt durch ausserordentliche körperliche Leistungen. Mit einer beeinträchtigten Lunge sind keine Spitzenleistungen möglich. Mit dieser unverständlichen Wahl gefährdet er also seine Existenz! Was soll man da noch sagen...»

Ähnlich sieht es Alex Borer: «Profi in Kontaktsportart, Captain, Vorbild, ungeimpft – völlig unverständlich.» Heinz Hugentobler fragt sich Grundsätzliches: «Da arbeiten Mannschaft und Verband, sicher mit viel Finanzen, auf eine nächste WM-Qualifikation hin und überlassen es bezüglich Impfung wieder dem Zufall. Das nennt man unprofessionell.»

Xhakas Entscheid wird auch akzeptiert

Stefan Berner sieht das anders: «Wieso sollten wir es selber entscheiden können, uns impfen zu lassen – aber Xhaka muss für sich entscheiden lassen?»

Der Kapitän der Nationalmannschaft wird auch in Schutz genommen: «Geht uns alle nichts an, ob Granit Xhaka geimpft ist oder nicht», findet Pilemon Gyger. «Xhaka hat nichts an Fähigkeit und Vorbild verloren», sagt Rainer Barmet. Und Milan Darem regt sich auf: «Schauen Sie lieber Fussball, anstelle Menschen zu hetzen! Jeder Mensch entscheidet für den eigenen Körper selber, und der Körper gehört diesem Menschen, nicht der Nationalmannschaft, nicht einem Land.»

Auch auf Instagram klingt es teils ähnlich. User no_bernhard verteidigt den Nationalspieler: «Er muss sich nicht rechtfertigen!» User robindeutsch antwortet auf unsere Frage: «Was ich davon halte, ist völlig irrelevant, da es seine persönliche Entscheidung ist.»