Impfen lassen, ja oder nein? Die Meinungen dazu gehen in der SRF-Community auf Instagram auseinander.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Schweiz steigt wieder. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ruft deshalb erneut dazu auf, sich impfen zu lassen. Wir haben die SRF-Community auf Instagram gefragt, wie sie zum Impfen steht. Insgesamt gaben in einer nicht repräsentativen Umfrage 73 Prozent der 12'586 Befragten an, dass sie bereits geimpft sind.

Verantwortung übernehmen, Risikopatienten schützen, Solidarität: Das sind die drei Punkte, die von den Userinnen und Usern am häufigsten als Grund für die Corona-Impfung angegeben wurden. So schreibt SRF-Userin schildbegleitend sie lasse sich impfen «für einen besseren Schutz für meine Familie, Klient:innen und mich persönlich». Instagram-Userin 5ugarm0mm1 gab an, dass sie in einem Spital arbeite und sich darum geimpft habe.

Aus Solidarität, zur Eindämmung der Pandemie, zum Schutz und für die Freiheit.

«Wieder verreisen und wieder feiern», gibt ein grosser Teil der SRF-User als Grund für die Impfung an. Und Instagram-User _andy.zip_ ist überzeugt: «Das Covid-Zertifikat macht diverse Sachen einfacher.» Einige geben gar «Impfdruck» als Grund an.

Um Ferien zu machen, ohne jedes Mal getestet werden zu müssen.

Zahlreiche weitere Userinnen und User gaben als Impfgrund an, dass sie sich vor einer Corona-Infektion und deren Langzeitfolgen fürchten.

Zu wenig Vertrauen in die Impfung

Angst und Bedenken scheint auf der anderen Seite der Hauptgrund für ein Nein zur Corona-Impfung zu sein. So fragt sich User larsvonow: «Was ist mit den Spätfolgen der Impfung? So in 5-10 Jahren?» Viele Befragte, wie auch Userin simona.mcna, sind der Meinung, «dass der Impfstoff zu wenig erforscht ist». Diese Unsicherheit scheint auch für Schwangere sowie Personen mit Kinderwunsch ein Grund zu sein, sich nicht impfen zu lassen.

Ich habe Angst, später nicht mehr schwanger werden zu können.

Jung, gesund, keine Vorerkrankung – dieser Gesundheitszustand ist für viele Userinnen und User ein Grund, sich nicht impfen zu lassen. Userin regulanussbaum fügt an: «Ich lasse mich auch gegen andere Krankheiten nicht voreilig impfen.» Auch Userin tati_lattii sieht keine Notwendigkeit für die Impfung. Sie vertraue auf ihr Immunsystem.

Mehr Aufklärung erwünscht

Userin chiaraxmia denkt, dass junge Nichtimpfer das Gefühl haben, Covid-19 betreffe eher ältere Generationen. Aus Sicht von User joonass.h lassen sich viele junge Personen nicht impfen, weil «man fast nie von schlimmen Folgen von Corona bei Jungen hört». Aber auch die Art der Information scheint einen Einfluss zu haben, warum viele junge Personen nicht geimpft sind. So antwortet User stephanr1997: «Ich muss mich zuerst noch richtig darüber informieren. Hatte aber bis jetzt keine Zeit.»

Man hört zu viele verschiedene Möglichkeiten, was sein könnte. Man weiss nicht mehr, was man glauben soll.

Insgesamt fühlen sich drei Viertel unserer Instagram-Community gemäss nicht repräsentativer Umfrage ausreichend informiert. Dennoch wünschen sich die Befragten weiterhin Informationen zu aktuellen Studien. Ebenso ist es ein Bedürfnis, Hilfen und Methoden zu erhalten, um eine seriöse Informationsquelle zu erkennen und so besser mit Gerüchten und Impfmythen umgehen zu können. Denn viele gaben an, mit der Masse an Fakten überfordert zu sein und wünschen sich mehr Orientierung.

