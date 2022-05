Legende: Der begehrte Pflasterstein auch liebevoll Beton-Klotz genannt 2.3 Kilo schwer und aus Beton gegossen Pressplay

Best Female Act: Joya Marleen

Best Male Act: Kunz

Best Group: Brandão Faber Hunger

Best Album: Kunz mit «Mai»

Best Hit: Joya Marleen mit «Nightmare»

SRF 3 Best Talent: Joya Marleen

Best Crushing Newcomer: Zian

Best Act Romandie: Danitsa

Artist Award: Mnevis

Tribute Award: Endo Anaconda

Best Solo Act International: Ed Sheeran

Best Group International: Imagine Dragons

Best Breaking Act International: Olivia Rodrigo

Best Hit International: Nathan Evans, 220 KID & Billen Ted mit «Wellermam»