Das James-Webb-Teleskop soll so weit ins Weltall blicken wie noch kein Teleskop zuvor.

Das Gerät kostete zehn Milliarden Dollar und sei rund einen Monat nach Start auf seiner Umlaufbahn um die Sonne angekommen.

Die Distanz zur Erde beträgt laut der Nasa nun 1.5 Millionen Kilometer und bis jetzt habe alles wie geplant funktioniert.

Das Teleskop ist an seinem erklärten Ziel angekommen und ist somit mehr als viermal so weit entfernt wie der Mond. Das Teleskop habe am Montag (Ortszeit) zum Abschluss der letzten Kurskorrektur für fast fünf Minuten die Triebwerke angeworfen und den sogenannten zweiten Lagrange-Punkt erreicht. Was Lagrange-Punkte genau sind, lesen Sie hier.

Im Juni soll das Teleskop erste Bilder liefern, mit denen quasi ein Blick zurück in die Entstehungsgeschichte des Universums möglich wird. «Wir sind der Enthüllung der Geheimnisse des Universums einen Schritt näher gekommen», sagte NASA-Chef Bill Nelson. Er könne es kaum erwarten, im Sommer Webbs erste neue Ansichten des Universums zu sehen.

«James Webb» war am 25. Dezember 2021 ins All gestartet. Genauer gesagt, befand sich das Teleskop an Bord einer Ariane-Trägerrakete und hob vom europäischen Weltraum-Bahnhof Kourou in Französisch-Guayana aus ins All ab. Während des rund vier Wochen langen Flugs wurden unter anderem der Sonnenschutz des Teleskops aufgespannt und die Spiegelsysteme ausgefahren.

Legende: Darstellung des Weltraumteleskops James Webb. Keystone

Eigentlich hätte das ehrgeizigste und milliardenschwere Weltraumteleskop bereits vor zwölf Jahren ins All geschickt werden, doch es kam zu unzähligen Verschiebungen des Starttermins. Der Grund dafür: Anpassungen der hochkomplexen Technik und unvorhergesehene Komplikationen.

Wartungsarbeiten umöglich

Die Mission des James-Webb-Teleskops gilt nach wie vor als äusserst anspruchsvoll, auch weil bei einem Zwischenfall keine Astronauten hinfliegen können, um das Gerät zu warten.

Das nach einem ehemaligen Direktor der US-Raumfahrtbehörde benannte Teleskop soll beantworten, wie alt das Universum ist, indem es ganz nah an den Urknall schauen und hierfür das erste sichtbare Licht im Universum untersuchen soll. Forschende erhoffen sich zudem die Antwort auf Fragen, wie die frühesten Sterne entstanden sind oder ob es weitere erdähnliche Planeten gibt.