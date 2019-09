Thunberg in den USA

Thunberg ist vor etwas mehr als zwei Wochen in den USA angekommen. Am Freitag will sie in New York am globalen Klimastreik der Protestbewegung «Fridays For Future» teilnehmen.

Am vergangenen Freitag hatte Thunberg vor dem Weissen Haus mit mehreren Hundert Kindern und Jugendlichen für mehr Klimaschutz demonstriert. Am Montag wurden sie und die Bewegung «Fridays For Future» mit dem wichtigsten Preis von Amnesty International als «Botschafterin des Gewissens» ausgezeichnet.