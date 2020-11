Wenn die Sonde die Gesteinsproben wie geplant zurückbringt, ist das ein grosser Erfolg für Chinas ehrgeiziges Weltraumprogramm. Denn: Lange war China in diesem Bereich wenig präsent. Im letzten Jahrhundert musste es die Führung den USA und der damaligen Sowjetunion überlassen. Doch in den vergangenen Jahren hat China kräftig aufgeholt. Das ist ganz im Sinne der Regierung, die aus China eine starke Weltraumnation machen will.

Der Raketenstart wurde in den frühen Morgenstunden vom TV übertragen. Auch die Userinnen und User auf Chinas sozialen Medien freuten sich über den geglückten Start. Sie hinterliessen Kommentare wie «Herzliche Gratulation» oder «Gib Gas China!». Wie viel Chinas Weltraumprogramm kostet, ist offiziell übrigens nicht bekannt. Anders als in den USA oder Europa müssen die Behörden für die Raumfahrt vor dem Volk auch keine Rechenschaft ablegen. Die Behörden können ihre Weltraumprojekte langfristig planen – ohne Rücksicht auf Wahlen oder sich ändernde Regierungen.