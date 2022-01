Vereisender Regen und Glatteis haben in der Nacht auf Freitag in der Nordwestschweiz zu Unfällen und einer verletzten Person geführt.

Allein im Kanton Aargau kam es zu insgesamt sechs Unfällen wegen glatter Strassen.

Weiterhin herrschen prekäre Strassenzustände. Die Unterhaltsdienste sind im Grosseinsatz. An einzelnen Orten fällt auch Schnee.

Eine Person habe sich verletzt, teilt die Kantonspolizei Aargau mit. Die Strassenmeister seien daran, mit Salz die Vereisungen aufzulösen. Vorsicht beim Autofahren sei weiter geboten.

Ähnlich klingt es bei der Kantonspolizei Solothurn. Die Strassen seien nach einer frostigen Nacht immer noch stellenweise glatt, sagte eine Sprecherin. Im Kanton Solothurn sei es zu sechs Unfällen gekommen. Verletzte habe es nicht gegeben.

Ursache: Schwache Kaltfront

Zahlreiche Unfälle hat es im Kanton Basel-Land gegeben. In der Region Liestal kam es auf der vereisten Schauenburgstrasse der Kantonshauptstadt gleich zu vier Selbstunfällen, bei denen alle Fahrzeuge den Hang hinabrutschten, teilte die Kantonspolizei mit. Bei allen Verkehrsunfällen wurde niemand verletzt.

Auch in Reigoldswil (BL) kam kurz nach 21.30 Uhr ein Personenwagenlenker auf der Ziefenerstrasse ins Schleudern und fuhr in die Böschung, worauf sich das Auto mehrmals überschlug. Schliesslich kam das Fahrzeug mitten auf der Strasse zum Stillstand. In Ziefen (BL) fuhr ein Autofahrer auf der eisglatten Kirchgasse in einen Stahlpfosten am Strassenrand. Aufgrund der «prekären Strassenverhältnisse» kam es im Oberbaselbiet zu weiteren Verkehrsstörungen. Keine Unfälle verzeichnete der Kanton Basel-Stadt.

SRF Meteo hatte am Donnerstagabend vor Eisregen und glatten Strassen gewarnt. Ursache ist eine schwache Kaltfront. Der damit verbundene Regen gefror auf kalten Oberflächen.