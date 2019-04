Grossbritannien will Alterskontrolle für Pornoseiten

Grossbritannien will eine Alterskontrolle für pornografische Seiten im Internet einführen.

Die Regelung sei eine weltweite Premiere, teilte die Regierung in London mit.

Ab dem 15. Juli müssten demnach Anbieter von pornografischen Webseiten Alterskontrollen durchführen um sicherzugehen, dass die Nutzer nicht unter 18 Jahre alt seien, hiess es weiter.

Der Zugang zu den Webseiten solle in Läden oder online gekauft werden können – wobei der Pass oder die Kreditkarte vorgewiesen werden müssen. Laut der britischen Regierung würde dabei die Privatsphäre geschützt. Webseiten, die sich nicht an die Regeln hielten, riskierten in Grossbritannien blockiert zu werden.