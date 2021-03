Prinz Philip konnte heute Dienstag das Krankenhaus verlassen.

Er war Mitte Februar hospitalisiert worden.

Anfang März haben Ärzte beim 99-jährigen eine Herz-OP durchgeführt.

Aufatmen im britischen Königshaus: Der Prinzgemahl der britischen Königin Elizabeth II. (94) verliess am Dienstag das King Edward VII. Hospital in London nach einem einmonatigen Krankenhausaufenthalt. Auf Videoaufnahmen im Internet ist zu sehen, wie ein schwarzer BMW unter Polizeischutz das Krankenhausgelände verlässt.

Der Grund für die ursprüngliche Einweisung des Herzogs von Edinburgh, wie Philip in Grossbritannien genannt wird, ist nicht bekannt. Das Königshaus gab im Februar an, Prinz Philip fühle sich unwohl und würde als reine «Vorsichtsmassnahme» hospitalisiert. Anschliessend war von einer Infektion die Rede. Schliesslich wurde die OP am Herzen bekannt gegeben.

Mit dem Coronavirus hatte das Ganze aber nichts zu tun. Prinz Philip und die Queen haben beide bereits mindestens eine Impfung erhalten.