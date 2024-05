Mit etwas Glück lässt sich bald ein seltenes Phänomen beobachten: eine Nova-Explosion. Was passiert genau?

Worum geht es? In den nächsten Wochen und Monaten lohnt sich ein Blick zum Sternbild Nördliche Krone. Mit etwas Glück wird dort eine Nova-Explosion zu sehen sein.

Was passiert genau? Den Stern T Corona Borealis (T CrB) sieht man normalerweise nur mit sehr lichtempfindlichen Ferngläsern oder Teleskopen. Dieses Jahr leuchtet dieser Stern für einige Tage sehr hell, sodass wir ihn ohne technische Hilfe sehen können. Hell wird es wegen einer sogenannten Nova-Explosion.

Wann ist das Phänomen zu beobachten? Das grosse Leuchten zeigt sich etwa alle 80 Jahre. Das zeigen Beobachtungen, die Sterngucker seit dem Hochmittelalter machen. Laut Experten ist das Phänomen dieses Jahr wieder fällig – spätestens im September, aber vielleicht sogar schon in den nächsten Tagen.

Was ist eine Nova-Explosion? Eine Nova-Explosion ist eine Explosion auf der Oberfläche eines uralten Sterns. Sie ist das Ergebnis eines «kosmischen Beziehungsknatsches», sagt SRF-Wissenschaftsredaktorin Katharina Bochsler. Denn: T Coronae Borealis ist kein Einzelstern, sondern ein Doppelstern.

Das letzte grosse Leuchten fand 1946 statt.

Was passiert in diesem Doppelsternsystem? Die zwei Sterne – ein Roter Riese und ein Weisser Zwerg – umkreisen sich. Der Weisse Zwerg saugt ständig Materie vom Roten Riesen ab. Das Material sammelt sich auf einer sogenannten Aggregationsscheibe um den Weissen Zwerg herum an. «Diese Scheibe kann man sich wie ein Frisbee vorstellen», beschreibt Bochsler. Sie dreht sich und erhitzt sich immer mehr, bis es kurzfristig zu einer Nova-Explosion kommt – einer Kernfusion von Protonen und Helium auf der Oberfläche des Weissen Zwergs.

Wie muss man sich diese zwei Sterne vorstellen? Box aufklappen Box zuklappen Beide Sterntypen sind alte Sterne am Ende ihres Lebens. Roter Riese: Rote Riesen sind rot-orange gefärbt. Sie sind gigantisch grosse, stark aufgeblähte, kühle Sterne. Weisser Zwerg: Weisse Zwerge sind weiss bis hellgelb. Sie sind sehr heiss, unglaublich dicht und klein. Auch unsere Sonne wird in fünf Milliarden Jahren – wie die meisten Sterne, wenn sie ihren Wasserstoffvorrat verbrannt haben – zuerst zu einem Roten Riesen anwachsen. Sie wird sich also aufblähen und dann wieder schrumpfen. Bis in etwa zehn Milliarden Jahren nur noch der superheisse Kern übrig bleibt und unsere Sonne ein Weisser Zwerg ist.

Warum sieht man diese Explosion so gut? Die angesammelte Materie, die der Weisse Zwerg dem Roten Riesen geklaut hat, fliegt ins All. Dabei wird unglaublich viel Energie frei. Diese Energie sehen wir dann für wenige Tage als helles Leuchten am Himmel.

Gemäss Nasa wird man diese Explosion auf der Erde von blossem Auge sehen können, obwohl sie fast 3000 Lichtjahre entfernt von uns stattfindet – beziehungsweise stattfand: Denn was wir am Nachthimmel sehen, hat sich vor ebendiesen 3000 Lichtjahren zugetragen. Ein Licht entspricht der Strecke, die Licht in einem Jahr zurücklegen kann.

Was passiert nach der Explosion? Nach der Explosion ist die Materie erst einmal weg und der Weisse Zwerg beginnt von Neuem, Materie anzusaugen. In etwa 80 Jahren wird wieder genug davon vorhanden sein für die nächste Nova-Explosion.

Wo am Nachthimmel finde ich diese Nova? Das Sternbild Nördliche Krone bzw. Corona Borealis liegt am Nordhimmel, wie es der Name sagt – zwischen den Sternbildern Herkules und Bärenhüter bzw. Bootes. Den Bärenhüter findet man, wenn man der Deichsel des grossen Wagens folgt und den Blickpfad dann Richtung Horizont verlängert.

Legende: Screenshot/Nasa