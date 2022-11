Das Risiko ist sehr hypothetisch. Bis der Asteroid auf die Erde treffen könnte, dürften etliche Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende vergehen. Aber im Falle einer Kollision hätte ein Asteroid dieser Grösse «verheerende Auswirkungen auf das Leben, wie wir es kennen», erklärt Astronom Scott Sheppard. Der in die Atmosphäre geschleuderte Staub würde das Sonnenlicht von der Erde fernhalten, den Planeten abkühlen lassen und ein Massenaussterben verursachen.

Der Asteroid wurde mithilfe des Victor-M.-Blanco-Teleskops in Chile entdeckt. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift The Astronomical Journal veröffentlicht.

Sheppards Forschungsgruppe hat zudem noch zwei weitere erdnahe Asteroiden untersucht, 2021 LJ4 und 2021 PH27. Sie dürften der Erde aber nicht gefährlich werden. Die Astronomen können aber nicht ausschliessen, dass weitere «Planetenkiller» in Erdnähe und verborgen vom Sonnenlicht unterwegs sind. Sie wollen das Gebiet deshalb weiter untersuchen.