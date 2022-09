Die SBB setzt vermehrt auf bargeldlose Toiletten. Pilotprojekte laufen aktuell in Olten, Schaffhausen, Uster und Regensdorf. Auch in Luzern ist der Zutritt zum Bahnhof-WC seit dem 11. Juni nur noch bargeldlos möglich. «Das aktuelle Zutrittssystem in Luzern stand am Ende des Lebenszyklus», schreibt die SBB auf Anfrage von «Espresso». Da keine Ersatzteile mehr erhältlich gewesen seien, habe man umgerüstet.

«Das ist nicht in Ordnung!»

Dieses neue Zutrittssystem wurde einer Seniorin auf einem Ausflug fast zum Verhängnis: Sie wollte beim Umsteigen aufs WC, kam aber schlicht und einfach nicht durch die Schranke. Nur dank der Hilfe einer anderen Frau habe sie Zutritt zum WC erhalten, erzählt die Frau im «Espresso». «Ich hatte eine unglaubliche Wut», sagt die Seniorin. Sie findet es gegenüber älteren Menschen nicht in Ordnung.

Seitens Pro Senectute Schweiz hat man Verständnis für den technologischen Fortschritt. «Man darf auch im Alter noch etwas lernen», sagt Peter Burri Follath, Spezialist für Digitale Fragen im Alter bei der Pro Senectute. Allerdings: Dass die SBB für Menschen, die nicht über diese neuen Technologien verfügen, gar keine Alternativen bietet, findet auch er nicht in Ordnung. Betroffene Seniorinnen und Senioren könnten sich beispielsweise am Schalter melden und dort einen Jeton oder ähnliches erhalten, so der Vorschlag von Follath.

Bessere Information

Seitens SBB sieht man aktuell aber keinen Handlungsbedarf. Alternativen für den Zutritt sind nicht geplant. Es habe zwar Rückmeldungen gegeben, sagt Mediensprecher Martin Meier. «Wir wollen die Information vor Ort verbessern», sagt Meier. In den nächsten Wochen sollen in Luzern Schritt-für-Schritt Anleitungen angebracht werden.