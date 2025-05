Wolken bilden sich, wenn Wasser an Partikeln in der Atmosphäre kondensiert. Extreme Wetterereignisse wie Starkniederschläge oder Schneestürme hängen dabei laut der EPFL mit der Bildung grosser Mengen an Eis in Wolken zusammen. Wie die EPFL-Forschenden nun in der bei der Fachzeitschrift «Climate and Atmospheric Sciences» veröffentlichten Studie zeigen, sind biologische Partikel, die aus Wäldern in die Luft gelangen, sehr effektiv darin, Eis in Wolken zu bilden. Diese Partikel können Pollen, Bakterien, Pilzsporen und Pflanzenmaterial sein.

Der Wald setze dabei nicht zu jeder Tageszeit die gleiche Menge an Partikeln frei. Tagsüber, wenn die Temperaturen steigen, geben sie mehr Pollen, Bakterien, Pilzsporen und pflanzliche Stoffe ab. Diese Emissionen erreichen ihren Höhepunkt um die Mittagszeit, wenn die Sonne am höchsten steht, und fallen nachts stark ab. Laut Studie kann es also sein, dass die Wolken zur Mittagszeit durch die Wirkung dieser Teilchen stärker regnen.

«Angesichts unserer Ergebnisse müssen Wetter- und Klimamodelle biologische Partikel unbedingt berücksichtigen», wird Athanasios Nenes in einer Mitteilung der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne (EPFL) zitiert. Dies insbesondere, da mit der Klimaerwärmung ein Anstieg dieser Partikel erwartet werde. Würden biologische Partikel in Klimamodellen berücksichtigt, könnte das Wetter und das zukünftige Klima besser vorhergesagt werden, so die Forschenden.