Schock im Brügglifeld, lange Gesichter bei den Besuchern, die Spieler zerstört am Boden. So greifbar der Traum, so unendlich gross die Enttäuschung. Der FC Aarau verliert das Rückspiel der Barrage gegen Neuenburg Xamax mit 4:5 im Penaltyschiessen.

Nach der regulären Spielzeit stand es 4:0 für Xamax. Also genau das gleiche Resultat, das Aarau im Hinspiel erzielt hatte. Niemand hätte für möglich gehalten, dass Aarau diesen Vorsprung aus der Hand geben könnte.

Doch Xamax konnte mit viel Disziplin und Druck das Spiel kontrollieren. In der ersten Halbzeit schossen die Neuenburger 3 Tore. Das 4:0 fiel in der 72. Minute, obwohl Aarau in dieser Phase die bessere Mannschaft war.

Mit dem 0:4 ging es in die Pause. Die Verlängerung blieb torlos. Das Penaltyschiessen musste entscheiden. Pechvogel war der erste Aarauer, der antrat, Elsad Zverotic. Er scheiterte an Xamax-Keeper Walthert.

Bild 1 / 8 Legende: Enttäuschte Aarauer nach dem Barrage Rückspiel zwischen dem FC Aarau und Neuchatel Xamax FCS, am Sonntag, 2. Juni 2019, im Stadion Bruegglifeld in Aarau. Keystone Bild 2 / 8 Legende: Neuenburgs Geoffrey Treand jubelt nach seinem Tor zum 0:4, im Barrage Rückspiel zwischen dem FC Aarau und Neuchatel Xamax FCS, am Sonntag 2. Juni 2019, im Stadion Bruegglifeld in Aarau. Keystone Bild 3 / 8 Legende: Neuenburgs Kemal Ademi, rechts, jubelt mit Teamkollege Pietro Di Nardo nach seinem Tor zum 0-3, im Barrage Rueckspiel zwischen dem FC Aarau und Neuchatel Xamax FCS, am Sonntag 2. Juni 2019, im Stadion Bruegglifeld in Aarau. Keystone Bild 4 / 8 Legende: Ein heisser Kampf um jeden Ball im heissen Stadion Brügglifeld. Die Temperatur auf dem Feld ist bei 30 Grad. SRF Bild 5 / 8 Legende: Das Stadion war am Sonntag ausverkauft. Keystone Bild 6 / 8 Legende: Die Aarauer Fans sind wieder stolz auf ihren Club. SRF Bild 7 / 8 Legende: SRF Bild 8 / 8 Legende: Auf dem Aargauerplatz in Aarau stehen schon die Verpflegungsstände für die Aufstiegsfeier am Sonntagabend. Gegen 20 Uhr wird sich die 1. Mannschaft auf dem Balkon des Regierungsgebäudes zeigen. Sollte der Traum vom Aufstieg platzen, beschliesst der FC Aarau die Saison mit einer kleinen Feier im Brügglifeld. SRF

Danach trafen alle Xamax-Spieler und alle Aarauer, was zum Schlussstand von 5:4 nach Verlängerung für Xamax führte. In extremis konnte Xamax also den Abstieg verhindern. Und in extremis entschwand der für Aarau so greifbare Aufstieg.

Alles war schon bereit für die grosse Aufstiegsfeier. Die Festzelte standen auf dem Aargauerplatz. Die Spieler hätten sich auf dem Balkon des Regierungsgebäudes zeigen wollen, doch dazu kam es nicht. Der FC Aarau beendet die Saison auf dem Brügglifeld, grenzenlos enttäuscht.