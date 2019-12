In 10 Jahren ist auch in Beznau Schluss

Am Freitag ging mit Mühleberg das erste von fünf Atomkraftwerken vom Netz.

In zehn Jahren folgen dann die ältesten AKWs der Schweiz, Beznau 1 und 2.

Gösgen und Leibstadt sollen bis Mitte des Jahrhunderts abgeschaltet werden.

Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 hatte der Bund den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen. Das Stimmvolk bestätigte später diesen Beschluss. Als erstes AKW wurde nun am Freitag Mühleberg abgeschaltet. Die anderen folgen nach und nach.

Die Kernkraftwerke der Schweiz haben zwar eine unbefristete Betriebsbewilligung. Sie können grundsätzlich so lange in Betrieb bleiben, wie sie sicher sind, so steht es im Gesetz. Allgemein geht man aber davon aus, dass ein Kernkraftwerk nach 60 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.

2045 soll die Kernenergie Geschichte sein

Gegenüber SRF sagt ein Sprecher der Axpo, dass die Kraftwerke Beznau 1 und 2 «um 2030» definitiv stillgelegt werden. Fünfzehn Jahre später soll der Rückbau abgeschlossen sein. Die Halbinsel Beznau in der Aare wäre dann wieder eine grüne Wiese.

Das AKW Gösgen soll nach der heutigen Planung etwa im Jahr 2040 abgeschaltet werden. Einige Jahre danach, etwa 2045, soll dann auch noch das jüngste Atomkraftwerk Leibstadt vom Netz gehen.