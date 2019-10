Innerhalb der Eurobus-Gruppe ist der Glaube an den «Schweizer Fernbus» aber weiterhin existent. «Wir sind bei geklärten Rahmenbedingungen gerne bereit, ein neuerliches Engagement in Betracht zu ziehen, da wir von der potenziell ergänzenden Wirkung des Fernbusses in der Schweiz überzeugt sind», sagt Roger Müri.