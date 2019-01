Extrem tiefe Leasing-Raten für extrem teure und schnelle Autos – dieses Geschäft betrieb die Autogarage SAR Premium Cars in Dintikon. Doch 2011 war Schluss. Die Fidis-Bank (Finanzierungsfirma der Fiat-Gruppe) transportierte sämtliche Autos aus Dintikon ab. Ihr Vorwurf: Der Garagist habe sie um viele Millionen Franken betrogen. Die Autos gehörten nämlich der Bank, das Leasing lief aber über den Garagisten. Weil er damit aber nicht genug Geld erwirtschaften konnte, fälschte er Verträge, verkaufte Autos doppelt und führte fiktive Fahrzeuge in seinen Büchern. Das alles steht in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. Diese ging in jahrelanger Arbeit jedem Fahrzeug nach, dokumentierte Abläufe, Verträge und Rechnungen und erstellte eine Anklageschrift von rund 350 Seiten. Eigens für diese immense Arbeit musste der Grosse Rat zusätzliche Stellen sprechen. Der Prozess am Bezirksgericht Lenzburg dauert zwei Wochen. Das Urteil wurde am 23. Januar eröffnet.