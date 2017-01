Darüber, wie Baselland die USR III bei deren Annahme umsetzen will, sind erst Eckwerte bekannt. Der Baselbieter Finanzdirektor Anton Lauber informierte am Donnerstag, dass eine Vorlage für Ende Februar geplant sei. Zur Diskussion stünden höhere Kinder- und Ausbildungszulagen oder Steuerabzüge.

Basel-Stadt hat bereits eine Vorlage in die Vernehmlassung geschickt, Baselland will nun also bis Ende Februar warten. Doch Anton Lauber gab erste Einblicke. Diskutiert würden etwa eine Erhöhung der Kinder- und Ausbildungszulagen. Diese würden zulasten der Arbeitgebenden gehen. Ebenfalls ein Thema seien höhere Steuerabzüge, diese würde zulasten von Kanton und Gemeinden gehen. Den Entscheid zu diesen beiden Varianten will der Regierungsrat in der Landratsvorlage zur Umsetzung der USR III offenlegen.