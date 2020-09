Leute halten sich an Maskenflicht am Auftaktkonzerte «Im Fluss»

Am Dienstagabend eröffnete der Sänger Michael von der Heide die Konzertreihe «Im Fluss» mit vielen temporeichen Stücken seines jüngsten Albums. Das Konzert war einer der ersten Grossanlässe in der Region Basel seit dem Lockdown. Das Interesse war entsprechend gross, ob sich die Besucherinnen und Besucher an das Schutzkonzept halten.

Maske als festes Konzert-Accessoire

Das Fazit ist eindeutig, sagt SRF-Regionalkorrespondent Philippe Chappuis, der die Situation vor Ort beobachtete: «Ich war erstaunt, wie diszipliniert sich alle Besucherinnen und Besucher an die Massnahmen hielten. Ich habe lediglich einen Mann entdeckt, der keine Maske trug.» Und auch Michael von der Heide selbst, habe das Publikum aufgefordert, eine Maske zu tragen.

Ausserdem beinhaltet das Schutzkonzept eine Begrenzung der Zuschauerinnen und Zuschauer und weiter muss man sich die Hände desinfizieren. Auch daran habe sich die grosse Mehrheit gehalten, sagt Chappuis. Vermutlich spielte auch das kühle Wetter den Organisatoren in die Hände. Es seien weniger Leute als die maximal erlaubten 1000 Gäste gekommen.

Freude an Konzert überwiegt

Es sei nicht wegzudiskutieren, dass all diese Massnahmen die feierliche Stimmung etwas trüben, so SRF-Regionalkorrespondent Philippe Chappuis. «Ich glaube aber, die Freude, dass solche Anlässe wieder möglich sind, hat überwogen.»