Was der Verkauf der Kopter Group AG an Leonardo für den Standort Mollis (GL) bedeutet, ist noch nicht bekannt.

Der italienische Rüstungskonzern Leonardo hat die Glarner Helikopterfirma Kopter Group AG gekauft. Das berichten die Glarner Nachrichten, eine Nachricht auf der Website des Konzerns bestätigt dies. Für rund 180 Millionen Franken soll der Verkauf noch dieses Quartal über die Bühne gehen.

Noch nichts bekannt über Produktionsstandort

Kopter entwickelt in Mollis (GL) einen Helikopter und will bald damit in Serienproduktion gehen. Heute sind 150 Personen am Glarner Standort beschäftigt, die Rede war von einigen Hundert zusätzlich für die Produktion. Ob das nun Wirklichkeit wird, ist noch nicht bekannt.

Leonardo Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Leonardo ist ein Rüstungskonzern mit Sitz in Rom, hat über 46'000 Mitarbeitende und machte 2018 einen Jahresumsatz von über 12 Milliarden Franken. Die Firma baut Flugzeuge und Hubschrauber aber auch Satelliten, Raketen, Panzer und Torpedos. Unter anderem baut Leonardo die Augusta-Hubschrauber, die beispielsweise von der Rega verwendet werden. Grössere Standorte ausserhalb von Italien hat Leonardo in den USA, Grossbritannien, Frankreich, Polen und Deutschland.

Der Gemeindepräsident von Glarus Nord, Thomas Kistler sagt, er habe auch noch keine Informationen: «Ich kann mir aber vorstellen, dass der Bau einer neuen Fabrik in Mollis infrage gestellt wird, falls Leonardo selber in einer bestehenden Fabrik Überkapazitäten hat.»

Das Kompetenzzentrum Helikopter am Flugplatz Mollis sieht Kistler aber nicht in Gefahr. Das Projekt sei entwickelt worden, bevor Kopter diese grosse Rolle eingenommen habe und es stütze sich auf mehrere Firmen.

Kopter selber war für eine Stellungnahme noch nicht erreichbar. In einer Mitteilung auf der Website des Unternehmens wird CEO Andreas Löwenstein zitiert, Kopter sei sehr erfreut, mit Leonardo einen starken, industriellen Investor gewonnen zu haben.