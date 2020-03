Legende:

Beat Tinner FDP

Seit 23 Jahren ist Beat Tinner Gemeindepräsident von Wartau, seit 2000 Kantonsrat. Er ist nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft bestens vernetzt. Beat Tinner sitzt in diversen Verwaltungsräten. Er sagt, er wolle seine konstruktive und lösungsorientierte Politik in den Regierungsrat tragen.

SRF