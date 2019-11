Die St. Galler Regierung will aus finanziellen Gründen das stationäre Angebot an den vier Spitälern Grabs, Uznach, Wil und St. Gallen konzentrieren. Für die Bevölkerung in Altstätten, Wattwil, Flawil, Rorschach und Walenstadt soll es in Zukunft nur noch Gesundheits- und Notfallzentren geben. Diese GNZ sollen über ein kleines Bettenangebot verfügen, um stationäre Kurzaufenthalte zu ermöglichen.