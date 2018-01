Warum und wann hat man sich zur Bergung entschlossen? Laut Chefeinsatzleiterin Regula Höhn wurde im Vorfeld wurden immer wieder die Wasserstände und das Wetter beobachtet. Bereits am Donnerstagvormittag wurde über einen Einsatz diskutiert und Vorbereitungen getroffen. Im Laufe des Nachmittags wurde dann klar, dass die Evakuation möglich war. Man habe nicht mehr länger warten wolle, da die Gefahr bestanden hätte, dass der Siphon wieder zugeht.

Wie ging die Evakuation vonstatten? Genaue Zeiten konnten die Einsatzkräfte nicht nennen. Stefan Nussbaumer, Einsatzleiter in der Höhle beschreibt, dass die acht Männer in gemächlichen Tempo vorgegangen sind. Man wollte nichts überstürzen, vermeiden, dass am Ende doch noch etwas schiefging. So dauerte der Einsatz vom Abmarsch beim Biwak bis nach draussen etwa zweieinhalb Stunden.

War die Bergung gefährlich? Für Höhn war während des ganzen Einsatzes Sicherheit oberste Priorität. Der Austritt aus dem Hölloch verlief problemlos. Die Männer konnten die zum Teil noch mit Wasser gefüllten Passagen ungehindert verlassen. Der Siphon war ungefähr 40 Zentimeter offen. Die Männer mussten gebückt durch das Wasser waten. Luftmatratzen hätten zur Verfügung gestanden, wurden aber nicht benützt. Die Männer waren noch so fit, dass sie nicht zusätzlich unterstützt werden mussten.

Was haben sie in der Freiheit als erstes gemacht? Sie haben eine warme Dusche genommen – nach sechs Tagen ein willkommenes Angebot. Danach wurden sie medizinisch untersucht.

Wie geht es den Männern? Ihnen geht es soweit gut. Sie zeigten bei der Untersuchung keinerlei Auffälligkeiten. Kurz vor Mitternacht wurden sie dann auf den Weg nach Hause gebracht.

Wie wurde die Zeit im Biwak verbracht? Es wurde darauf geachtet, dem Tag eine Struktur zu geben. So war um 8 Uhr morgens Tagwacht. Nach einem Zmorge standen Arbeitseinsätze an, an denen sich alle beteiligten. So musste von anderen Biwaks Lebensmittel geholt werden. Auch der Benzinvorrat musste ergänzt und der Wasserstand regelmässig kontrolliert werden. Es wurden Kaffeepausen und Gesellschaftsspiele gemacht um 20 Uhr gab es dann Znacht.

Haben die Veranstalter ein zu grosses Risiko in Kauf genommen? Laut Peter Draganits, Geschäftsführer der Trekkingfirma, die die Tour durchgeführt hat, gab es am Samstag beim Einstieg keinen Anlass, eine solche Tour nicht durchzuführen. «Die Natur ist manchmal unberechenbar», gibt er zu bedenken. Doch es hätte ihn zwischendurch Zweifel geplagt. Nun ist er einfach glücklich und dankbar, dass die Bergung früher als erwartet vonstattengegangen ist.

Werden an diesem Wochenende wieder Touren im Hölloch durchgeführt? Grosse Touren finden nicht statt aber kürzere Touren, die vor dem Siphon stattfinden. Das Wetter ist frühlingshaft und es besteht die Möglichkeit, dass das Wasser wieder steigt. Zudem muss das grosse Biwak wieder parat gemacht werden, denn es wurde schnell verlassen. Vorräte müssen aufgefüllt werden.

Gab es keine Absagen? Draganits ist selbst erstaunt, dass niemand eine gebuchte Tour storniert hat.