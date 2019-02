Schwyz ist nicht der erste Kanton, der Licht in die Geldströme in der Politik bringen will. Auch der Kanton Freiburg ist dabei, Transparenzregeln aufzustellen. In weiteren drei Kantonen sind solche Regeln bereits in Kraft – am längsten im Tessin und in Genf, seit kurzem auch in Neuenburg.

Auf nationaler Ebene soll es auch solche Regeln geben. Das verlangt eine Volksinitiative, die vor anderthalb Jahren eingereicht wurde. Bis zur Abstimmung dauert es noch eine Weile. Denn die zuständige Kommission des Ständerats will – anders als der Bundesrat – einen Gegenvorschlag ausarbeiten. Inhaltlich zielt die nationale Initiative in dieselbe Richtung wie jene von Schwyz. Das heisst: Parteien müssen Spenden von über 10'000 Franken offenlegen, und Komitees, die über 100'000 Franken für den Abstimmungskampf aufwenden, müssen grössere Spenden deklarieren.

Nach Angaben von Transparency International ist die Schweiz europaweit das einzige Land, das keine Regelungen zur Transparenz bei der Politikfinanzierung kennt. Die Schweiz steht deswegen seit Jahren international unter Druck. Das Antikorruptionsgremium im Europarat verlangt schon lange entsprechende Regeln – bislang allerdings vergeblich. (wacg)