Viele wollen sie behalten – niemand will dafür bezahlen

10 Millionen Franken hat das Provisorium auf dem Maag-Areal in der Nähe des Zürcher Bahnhofs Hardbrücke gekostet. Das tönt nach viel Geld, war für das Vorhaben aber günstig. Das Provisorium ist eine Holzbox in einer alten Industriehalle. Und sie begeistert das Publikum und die Orchester: Von einer einmaligen Akustik ist die Rede.

Seit einer Woche ist bekannt, dass das Tonhalle-Orchester länger im Exil bleiben muss. Doch spätestens im Frühling 2021 soll es wieder zurück an den See ziehen. Was dann mit dem Provisorium geschieht, ist ungewiss. Dass es erhalten bleibt, war jedenfalls nicht geplant. Und ein Erhalt müsste mehrere Hürden nehmen.