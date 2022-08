Inhalt

1. August-Brunch - Das «Buurezmorge» boomt wieder

Ein «Buurezmorge» am 1. August: Das hat für so manche Leute in der Schweiz Tradition. Dieses Jahr sind viele Höfe ausgebucht, obwohl sie die Platzzahl noch erhöht haben. So auch auf dem Bauernhof der Familie Mühlemann in Heiligenschwendi bei Thun, wo die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen.