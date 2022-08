Schon einen Tag vor dem 1. August empfängt Luzern Gesundheitsminister Alain Berset für eine Ansprache zum Nationalfeiertag. Seine Bundesratskollegin Simonetta Sommaruga hält ihre Feiertagsrede am selben Tag in Saas-Balen (VS).

Neben verschiedenen anderen Gemeinden zieht auch Biel seine offizielle Bundesfeier einen Tag vor. Ebenso steigt am Rhein in Basel bereits am Sonntagabend eines der schweizweit wenigen Feuerwerke. Wegen der trockenen Böden gelten in vielen Kantonen Feuerverbote und damit auch ein Verbot von Feuerwerk. Eine Übersicht über die Feuer- und Feuerwerksverbote finden Sie hier.

Reden der Bundesräte am 1. August

Am Montag setzt sich der bundesrätliche Redenmarathon erst richtig in Gang: Gleich vier Auftritte – und damit das intensivste Progamm – absolviert Aussenminister Ignazio Cassis. Finanzminister Ueli Maurer redet an drei Anlässen, Innenminister Berset an zwei.

Je einen Auftritt meistern am 1. August Energie-, Verkehrs- und Kommunikationsministerin Sommaruga, Verteidigungsministerin Viola Amherd, Justizministerin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Auch Bundeskanzler Walter Turnheer wendet sich einmal an eine Festgemeinde.