Sie lebt allein, macht ihren Haushalt selbst, geht einkaufen, braucht keine Medikamente – und sie ist 100 Jahre alt. Germaine Cousin-Zermatten aus dem kleinen Walliser Bergdorf Saint-Martin ist nicht nur eine Legende in Sachen Heilkräuter, sondern auch ein Vorbild für ein langes, gesundes Leben. Ihre Tipps sind einfach, ehrlich und erstaunlich wirksam.

1. Disziplin schlägt Diät-Trends

«Vergiss die Diät, Disziplin ist das Wichtigste», sagt Germaine Cousin-Zermatten. Ihr Tagesplan ist klar: Morgens ein Glas Gemüsesaft, dann eine Banane, später Brot mit Konfitüre. Mittags gibt es immer Gemüse mit Fisch oder Fleisch, abends eine leichte Suppe – und täglich einen Apfel. Ihre goldene Regel: «Kein Tag ohne frisches Gemüse.»

Legende: Germaine Cousin-Zermatten aus St. Martin im Val d'Hérens ist in der Westschweiz eine Berühmtheit wegen ihrer Heilkräuter. SRF / Ruth Seeholzer

2. Bewegung – aber mit Mass

Dreimal täglich zehn Minuten auf dem Laufband – das reicht, findet die 100-Jährige. Wichtiger als Intensität sei dranzubleiben. Ganz nach dem Motto: «Gemütlich, aber regelmässig.» Der Schlüssel sei nicht der Sport an sich, sondern die Beständigkeit.

3. Schlaf ist Medizin

Neun bis zehn Stunden Schlaf pro Nacht – ohne Kompromisse. Für die Kräuterfrau ist guter Schlaf genauso wichtig wie gesunde Ernährung. «Ohne Schlaf keine Regeneration», sagt Germaine Cousin-Zermatten. Und das funktioniere am besten mit frischer Bergluft.

Legende: Die 100-Jährige lebt im Einklang mit der Natur. ZVG / Marie-France Millason

4. Die Kraft der Pflanzen

Schon als Kind lernte sie, welche Pflanzen heilen, beim Kräutersammeln mit ihrer Mutter und den Schwestern. Und sie profitierte auch vom Wissen der Dorf-Hebamme. All ihr Kräuter-Wissen gab sie in acht Büchern und unzähligen Kursen weiter. Ihre Haltung: Heilkräuter brauchen Zeit, wirken aber nachhaltig und ohne Nebenwirkungen – wenn man sie richtig anwende und sich an die Rezepturen halte.

Banane gegen Altersflecken Box aufklappen Box zuklappen Germaine Cousin-Zermattens kleiner Beauty-Hack für reifere Jahrgänge: jeden Morgen eine halbe Banane essen und mit der Innenseite der Schale die Hand-Aussenflächen einreiben. So entstehen entweder keine Altersflecken – oder sie verschwinden nach rund zwei Jahren.

5. Vorbeugen statt heilen

Ihr wichtigster Rat: «Vorbeugen ist besser als heilen.» Deshalb rät sie, auf den eigenen Körper zu hören, bewusst zu leben – und das Leben selbst in die Hand zu nehmen. «Sei streng mit dir und lebe diszipliniert.»

6. Hausmittel mit Herz

Eines ihrer Lieblingsrezepte ist Zwiebel-Sirup mit Kandiszucker – ein bewährtes Mittel bei Erkältungen. «Es braucht nicht immer die neuste Chemie.»

Streng dich an, gib auf dich Acht – dann geht alles von allein.

7. Das Leben in der Hand behalten

Was sie jungen Menschen mitgeben würde? «Streng dich an, gib auf dich Acht – dann geht alles von allein.» Disziplin, Eigenverantwortung und etwas Kräuterwissen – das sei das Erfolgsrezept.

Germaine Cousin-Zermatten lebt, was sie predigt. Und vielleicht ist es genau das, was so viele Menschen fasziniert: Sie ist der lebende Beweis, dass altes Wissen und ein disziplinierter Lebensstil mehr bringen können als jedes neue Superfood.