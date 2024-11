Die Auswertungen von Politologe Golder zeigen, dass seit 1971 langfristig gesehen der Bundesrat in etwa 20 Prozent der Abstimmungsvorlagen verliert. In der letzten Legislatur, also von 2019 bis 2023, war der Wert leicht erhöht, nämlich bei rund 30 Prozent. Würde der Bundesrat tatsächlich alle vier Abstimmungsvorlagen am 24. November verlieren, so läge die Misserfolgsquote bei 50 Prozent. Gewinnt er aber eine davon, so sinkt die Quote auf 42 Prozent. Die Quoten für ein Jahr lagen aber in der Vergangenheit auch schon höher. Es wird auch nicht jedes Jahr über gleich viele Abstimmungsvorlagen befunden. Mit eingerechnet bei der Quote sind Initiativen und Referenden.