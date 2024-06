Gewerkschaften und Kollektive rufen in verschiedenen Städten und allen Landesteilen der Schweiz zum Frauenstreik auf.

Im Zentrum der Forderungen stehen Lohngleichheit, Mindestlöhne und existenzsichernde Renten.

Neben einer Demonstration der Gewerkschaft Syna am späteren Nachmittag in Zürich haben Feministische Streikkollektive in vielen Schweizer Städten zu Veranstaltungen und Kundgebungen aufgerufen, darunter in Bern, Genf, Lausanne, Winterthur, St. Gallen, Luzern und Bellinzona.

Nationale Veranstaltung in Bern

Die grosse nationale Veranstaltung findet am Nachmittag und Abend in Bern statt, zunächst auf dem Bundesplatz mit Aktionen, Workshops und Musik, später mit Besammlung auf der Schützenmatte.

Legende: So sah es am Frauenstreik 2023 in Zürich aus. Keystone/MICHAEL BUHOLZER

Der überparteiliche Frauendachverband Alliance F fordert zum 14. Juni «eine überzeugtere Gleichstellungspolitik für das Land: mehr Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Mädchen, gleichen Lohn für gleiche Arbeit» und «bessere Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie», wie es in einer Mitteilung heisst. Es brauche eine flächendeckende Kita-Strukur und «eine vernünftige Elternzeit für erwerbstätige Mütter und Väter».