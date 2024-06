Gewerkschaften und Kollektive rufen in verschiedenen Städten der Schweiz zum Frauen- beziehungsweise feministischen Streik auf.

Im Zentrum der Forderungen stehen Lohngleichheit, Mindestlöhne und existenzsichernde Renten.

Neben einer Demonstration der Gewerkschaft Syna am späteren Nachmittag in Zürich haben feministische Streikkollektive in vielen Schweizer Städten zu Veranstaltungen und Kundgebungen aufgerufen, darunter in Bern, Genf, Lausanne, Winterthur, St. Gallen und Bellinzona.

So haben sich auch mehrere Hundert Frauen am Nachmittag im Vögeligärtli in Luzern versammelt. Hauptthema des Anlasses waren die Löhne und Renten der Frauen. Am Streik wurde vor allem die Reform der Pensionskassen, über die die Schweiz am 22. September abstimmt, kritisiert. Bei dieser würden insbesondere die Frauen zur Kasse gebeten, hiess es in einem Manifest. Es handle sich deswegen um einen «Bschiss».

Anlässlich des Frauenstreiks hat die Juso in Schwyz vom Regierungsrat die Schaffung eines kantonales Frauenhauses gefordert. Die Zahlen von häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen seien alarmierend, teilte die Partei mit.

Nationale Veranstaltung in Bern

Die grosse nationale Veranstaltung findet gegen Abend in Bern statt, zunächst auf dem Bundesplatz mit Aktionen, Workshops und Musik, später mit Besammlung auf der Schützenmatte.

Zum heutigen Tag prangert die Gewerkschaft Unia auf dem Bundesplatz die anhaltende Lohnungleichheit zwischen den Geschlechtern an. Von den Frauen mit einer Berufslehre verdienten 44 Prozent weniger als 5000 Franken, heisst es in einer Mitteilung. Die Löhne in Berufen, in denen mehrheitlich Frauen arbeiten, seien systematisch zu niedrig. Das führe dazu, dass Frauen mit finanziellen Sorgen leben müssten, abhängig seien und ihren Ruhestand aufgrund zu niedriger Renten in Armut verbringen müssten.

1 / 2 Legende: Sympathisantinnen und Sympathisanten halten Plakate in den Händen während einer Medienkonferenz der Gewerkschaft Unia über den Lohn für Frauenarbeit, auf dem Bundesplatz in Bern. Keystone/Anthony Anex 2 / 2 Legende: Vania Alleva, Präsidentin der Gewerkschaft Unia, während einer Aktion vor dem Bundeshaus. Keystone/Anthony Anex

Der überparteiliche Frauendachverband Alliance F fordert zum 14. Juni «eine überzeugtere Gleichstellungspolitik für das Land: mehr Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Mädchen, gleichen Lohn für gleiche Arbeit» und «bessere Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie», wie es in einer Mitteilung heisst. Es brauche eine flächendeckende Kita-Strukur und «eine vernünftige Elternzeit für erwerbstätige Mütter und Väter».