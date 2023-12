Den Hinweis auf das Fahrzeug hatte die Kantonspolizei Uri kurz vor 10 Uhr vom Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit erhalten. Der Lieferwagen mit französischen Kennzeichen habe sich in Norditalien einer Kontrolle entzogen, hiess es in der Mitteilung der Polizei.

Die Polizei vermutet, dass es sich um Personen mit syrischer Staatsangehörigkeit handelt, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Alle befinden sich in Polizeigewahrsam.

Als bekannt wurde, dass das verdächtige Fahrzeug in Airolo TI in den Gotthardstrassentunnel gefahren ist, errichtete die Urner Kantonspolizei am Nordportal in Göschenen eine Kontrollstelle, um es zu stoppen. Der Chauffeur habe aber die Halteaufforderung der Polizei ignoriert, hiess es in der Mitteilung.

Der Lieferwagen fuhr nach Angaben der Kantonspolizei Uri danach mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtungen verschiedener Verkehrsregeln weiter Richtung Norden. Er wurde dabei von mehreren Polizeifahrzeugen verfolgt.

Nach einer Strecke von rund 30 Kilometern konnte die Kantonspolizei Uri den Lieferwagen bei einem Schiffsanlegesteg anhalten und kontrollieren. Dabei entdeckte sie 14 Personen im Ladebereich des Fahrzeugs.