Die globale Mindeststeuer für Konzerne ist ein Projekt der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD. Die Schweiz ist Mitglied der OECD und macht mit bei der Reform. Die Grundidee: Grosse, international tätige Unternehmen sollen überall möglichst ähnlich besteuert werden. Der Steuerwettbewerb zwischen den Ländern wird dadurch limitiert.

Grossunternehmen kommen an die Kasse

Konkret sollen Konzerne ab 750 Millionen Euro Jahresumsatz mindestens 15 Prozent Gewinnsteuer bezahlen, unabhängig von ihrem Standort. Wird diese Mindeststeuer in einem Staat unterschritten, dürfen die anderen Länder die Differenz als Steuer abschöpfen. Dadurch hat beispielsweise auch die Schweiz einen Anreiz, in allen Kantonen die Firmensteuern auf mindestens 15 Prozent anzusetzen. Andernfalls gingen der Schweiz ein Teil der Steuereinnahmen zugunsten anderer Staaten verloren.

In der Politik ist man sich grundsätzlich einig: Die Schweiz setzt die OECD-Mindeststeuer im eigenen Interesse um. Sie passt sich damit zum einen dem internationalen Trend an; sie behält damit zum anderen wertvolle Fiskaleinnahmen im Land, statt dass diese ans Ausland gehen. Politisch umstritten ist die praktische Umsetzung der neuen Besteuerung. Es gibt – vereinfacht gesagt – zwei Lager.

Wer bekommt das zusätzliche Geld?

Bürgerliche und Wirtschaftsverbände betrachten die zusätzliche Steuerbelastung internationaler Firmen als ein notwendiges Übel, um die OEDC-Vorgaben zu erfüllen. Sie wollen, dass Tiefsteuer-Kantone, die wegen der Reform ihre Firmensteuern erhöhen müssen, selbst über die Zusatzeinnahmen entscheiden und das Geld für die Standortförderung einsetzen können, etwa für die Förderung der Bildung, Forschung und Entwicklung. Die Linke dagegen fordert, der Bund müsse einen grösseren Anteil der Einnahmen erhalten. Zudem müssten die Zusatzeinnahmen der gesamten Bevölkerung zugutekommen, beispielsweise durch eine Entlastung bei den Krankenkassenprämien.