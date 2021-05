Eine Fahrt mit der Zahnradbahn von Vitznau auf die Rigi geht auch nach 150 Jahren noch unter die Haut. Das stellte am Freitag auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga fest, die zum Jubiläum der Bahn in einem historischen Zug den Berg hoch ruckelte. «Ich stand in der Nähe der Dampflok und spürte ihre Kraft und den Pioniergeist dahinter», sagte sie danach sichtlich beeindruckt.

Legende: Mit Volldampf bergauf: Der Rigibahn-Jubiläumszug mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga an Bord. Keystone

Beeindruckt waren auch die ersten Passagiere im 19. Jahrhundert. Queen Victoria liess sich 1868 noch in einer Sänfte die Rigi hochtragen, drei Jahre später hätte sie einfach in die Bahn steigen können. Das war neu, das war eine technische Meisterleistung – und das war auch ein bisschen beängstigend.

Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain beschrieb 1880 seine Talfahrt mit der Bahn als «eine Sache, bei der man Gänsehaut bekommt»: «Unbewusst bremste ich, genau wie meine Nachbarn, sosehr ich konnte, und verlegte mein Gewicht nach hinten.» Später, während der Fahrt über die filigrane Schnurrtobelbrücke, scheint Twain mit dem Leben so gut wie abgeschlossen zu haben – jedenfalls, so schrieb er, fielen einem auf der Brücke «mühelos alle Sünden ein, und man bereut sie auch».

Legende: Die Probefahrt, ein Jahr vor der Eröffnung: Die Fotografie «Ein erster Zug anno 1870» zeigt die erste Dampflok mit Personenwagen vor der Talstation in Vitznau. Regionalmuseum Luzerner Rigi-Gemeinden

Startschuss für den modernen Tourismus

Die Rigi war zwar schon vor 1871 eine Art Modeberg gewesen, von Goethe beschrieben, von James Turner gemalt, von Angehörigen der europäischen Oberschicht erklommen. Doch die Bahn sorgte dafür, das die Rigi definitiv ihren festen Platz in den Reiseführern bekam: Bereits im Eröffnungsjahr transportierte die Zahnradbahn rund 60'000 Gäste.

Bild 1 / 8 Legende: Gefeiert wie Helden: Postkarte mit den Ingenieuren Oliver Zschokke, Ferdinand Adolf Naeff und Niklaus Riggenbach, dem Erfinder des Zahnradsystems Regionalmuseum der Luzerner Rigigemeinden Bild 2 / 8 Legende: Die Talstation Vitznau auf einer undatierten Aufnahme: Das verschlafene Fischerdorf am Vierwaldstättersee wurde auf einmal zum Umsteigeort für Zehntausende von Touristen - was nicht allen Einheimischen gefiel. Keystone Bild 3 / 8 Legende: «Eine Sache, bei der man Gänsehaut bekommt»: Die Rigibahn beeindruckte die Touristen des 19. Jahrhunderts nachhaltig - nicht allen war ganz wohl auf der Fahrt, wie auch dieser Druck zeigt. Regionalmuseum der Luzerner Rigi-Gemeinden Bild 4 / 8 Legende: Die Schnurrtobelbrücke auf einer Postkarte von 1917: Der amerikanischer Schriftsteller Mark Twain fuhr 1878 mit angehaltenem Atem über dieses «zerbrechliche Gebilde». ETH-Bibliothek Zürich Bild 5 / 8 Legende: Die Rigibahn löste einen wahren Tourismusboom auf dem Berg aus, mehrere Hotels entstanden - 1875 zum Beispiel das palastartige Grand-Hotel mit 300 Zimmern auf Rigi-Kulm (Postkarte zwischen 1910 und 1920). ETH-Bibliothek Zürich Bild 6 / 8 Legende: Nach zwei Weltkriegen war die grosse Zeit der Hotelpaläste auf der Rigi wieder zu Ende: Wie viele andere wurde auch das Grand-Hotel auf Rigi-Kulm abgebrochen (Aufnahme von 1952). Keystone Bild 7 / 8 Legende: Das 1954 eröffnete Hotel Rig-Kulm kommt bescheidener daher. Keystone Bild 8 / 8 Legende: Die Aussicht von Rigi-Kulm ist aber noch immer imposant - hier Richtung Schwyz mit den Mythen. Keystone

Das freute nicht alle. Aus dem verschlafenen Vitznau wurde auf einmal ein Umsteigeort des Massentourismus: Von Luzern her kamen die Gäste mit dem Dampfschiff ins Fischerdorf und fuhren dann in fauchenden Zügen bergwärts.

Das gab zwar neue Verdienstmöglichkeiten. Aber, sagt die Historikerin Cornelia Renggli, die das Regionalmuseum der Luzerner Rigi-Gemeinden leitet: «Viele Einheimische beklagten sich über die Touristen. Es waren ihnen zu viele, die Rede war von einem Sturm oder einer Flut von Besuchern.»

Und dies, nachdem sie bereits während der zweijährigen Bauzeit mit einer anderen Gruppe von Fremden zurechtkommen mussten: den Arbeitern. Bis zu 600 waren am Werk, viele davon stammten aus Italien – sie waren die Fachkräfte, verfügten über Erfahrungen im Eisenbahnbau, während Einheimische als Hilfsarbeiter ihre Dienste verrichteten. «Einheimische und Arbeiter gerieten immer wieder aneinander», sagt Historikerin Renggli. «In den Gasthäusern kam es zu Streitigkeiten, in den Dokumenten finden wir auch Hinweise auf Messerstechereien.»

Der Vorwurf heute: «Disneylandisierung»

Einheimische, die sich über zu viele Touristen beklagen – «Overtourism» heisst heute das Stichwort dazu. Und was 1871 viele Vitznauerinnen und Vitznauer beschäftigte, ist auch heute noch ein Thema. Denn die Zahl der Gäste ist in den letzten 150 Jahren stark gestiegen: Im Rekordjahr 2018 transportierten die Rigibahnen rund eine Million Passagiere.

Legende: Bis zur Coronakrise konnte es zuweilen eng werden auf der Rigi: Im Rekordjahr 2018 transportierten die Rigibahnen rund eine Million Passagiere. Keystone

Kritiker beklagen eine «Disneylandisierung» der Rigi und fordern nachhaltigen Tourismus statt immer noch mehr Touristinnen und Touristen.

Die Coronakrise hat den Wachstumskurs der Bahn Anfang 2020 vorerst abrupt beendet – die Frage ist nun, wie sich der Tourismus nach Corona weiterentwickelt. Immerhin: 2018 haben sich die Verantwortlichen in einer Charta zu einem «schonungsvollen Umgang» mit dem Berg verpflichtet.