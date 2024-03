In 80 Tagen beginnt die Fussball-Europameisterschaft der Männer. Den Auftakt macht am 14. Juni Gastgeber Deutschland gegen Schottland. Einen Tag später hat die Schweizer Nationalmannschaft gegen Ungarn ihr erstes Spiel.

Wer sich jetzt noch entschliesst, eines der 51 Fussballspiele live zu sehen, ist so gut wie zu spät. Die meisten der rund 2.7 Millionen Tickets sind bereits vergriffen. Ein Grossteil der Billette wurden bereits in zwei Phasen im Oktober und Dezember vergangenes Jahr verkauft.

Vorfreude bei Schweizer Fans

Mitglieder des Vereins «Freunde der Schweizer Nationalmannschaften» – kurz Amici – hatten bei der zweiten Verkaufsphase ein Vorkaufsrecht, so wie andere Fanvereinigungen auch. «Das wurde rege genutzt, dementsprechend ist die Vorfreude recht gross», sagt Präsident Rico Luginbühl.

Eine grosse Nachfrage spürte auch das Unternehmen Knecht Sportreisen, das Reisen zu den EM-Spielen anbietet. «Wir hatten bereits vor der Auslosung unglaublich viele Anfragen. Die Schweizer möchten wieder ein Grossereignis besuchen», sagt Marco Bolli. Dass die EM im Nachbarland ausgetragen werde, mache einen Besuch einfach möglich.

Legende: Die Fussball-Europameisterschaft der Männer findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 in Deutschland statt. Keystone/DPA/CHRISTIAN CHARISIUS

Das Fussballfest just ennet der Grenze sorgt auch bei den Mitgliedern vom Verein Amici für gute Stimmung. So gebe es für viele Fans keine Sprachbarriere, sagt Vereinspräsident Luginbühl. Ausserdem sei der Spielplan der Nati attraktiv. «Einerseits haben wir machbare Gegner, andererseits sind diese auch attraktiv», sagt er.

00:16 Video Rico Luginbühl: «Wir haben einen guten Spielplan» Aus News-Clip vom 27.03.2024. abspielen. Laufzeit 16 Sekunden.

So hoffen die Fans von Amici, dass es die Schweizer an der EM weit bringen. «Nach dem immer gültigen Prinzip: Die Hoffnung stirbt zuletzt», so Luginbühl.

Gibt es noch eine Chance auf Tickets?

Beim Verein Amici erkundigen sich nach wie vor Leute nach Tickets, wie Luginbühl sagt, «aber die sind leider kaum verfügbar.» Über die offiziellen Verkaufskanäle gibt es dagegen noch (sehr) kleine Chancen. Ein Weg ist der offizielle Wiederverkauf von nicht benötigten Billetten. Dafür hat die Uefa zwei Wiederverkaufsfenster angesetzt.

In der ersten Phase zwischen dem 6. und 11. März gingen 39'398 Tickets in den Wiederverkauf. Diese gingen am 13. März nochmals in den Handel und waren innerhalb weniger Stunden verkauft.

In der derzeit laufenden zweiten Phase können Inhaberinnen und Inhaber ihre Tickets bis zum 15. April in den Wiederverkauf geben. Anfang Mai sollen diese dann verkauft werden. Die Uefa erwartet, dass die Anzahl sehr gering sein wird.

Last-Minute-Verkauf von Tickets

Gleichzeitig mit dem letzten Wiederverkauf bietet die Uefa noch Last-Minute-Angebote für Tickets an. «Neben einer beträchtlichen Anzahl von Tickets mit eingeschränkter Sicht werden alle weiteren Tickets, die nach der operativen Fertigstellung der Stadioneinrichtungen und der genauen Bestimmung der Sitzplatzanzahl verfügbar werden, in diesen Verkauf aufgenommen», heisst es von offizieller Seite. Dies werde die letzte Chance für die Fans sein, um offiziell an ein Ticket zu kommen.

Daneben gibt es noch Reiseanbieter, welche Tickets als Paket mit Übernachtung und Transfer verkaufen. Auch auf diverse Internetseiten lassen sich Angebot finden. Die Uefa und Verbraucherzentralen in Deutschland warnen davor, Tickets über andere Plattformen zu kaufen. Die Billette sind personalisiert und wenn sie nicht gültig sind, erhält man zum Stadion keinen Einlass.