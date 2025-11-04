Der Kanton Solothurn hilft Stahl Gerlafingen mit 4.6 Millionen Franken aus.

Der Kantonsrat hat den vom Regierungsrat beantragten Unterstützungsbeitrag mit 63 Ja- zu 24 Neinstimmen genehmigt.

Die Beteiligung des Kantons ist Voraussetzung dafür, dass sich auch der Bund mit einem Beitrag beteiligt.

Die Übernahme eines Teils der Stromkosten während vier Jahren war im Kantonsrat umstritten: Dagegen stimmte die GLP, dafür waren SP und Grüne. Geteilter Meinung waren SVP, FDP und Mitte/EVP.

Kritik an Bevorzugung

Die Gegner der «Lex Gerlafingen» brachten insbesondere wirtschaftspolitische Vorbehalte vor. So wies etwa die mehrheitlich ablehnende Finanzkommission darauf hin, dass es sich für den Kanton um sehr viel Geld handle – und dieses werde die nachhaltigen strukturellen Probleme des Unternehmens kaum lösen.

Es bleibe fraglich, ob das Unternehmen mit der Unterstützung den Turnaround schaffe, hiess es auch in Teilen der EVP/Mitte-Fraktion. Der Druck durch ausländische, staatlich subventionierte Unternehmen werde ja nicht kleiner. Es gehe doch nicht, dass die Energiepolitik des Bundes Betriebe in die Krise treibe, um sie dann mit Steuergeldern künstlich am Leben zu erhalten, hielten SVP-Vertreter fest.

Mehrmals kritisiert wurde im Weiteren der Umstand, dass ein einzelnes Unternehmen subventioniert werden soll. Das sei doch nicht fair gegenüber anderen Betrieben, die ebenfalls mit Problemen kämpften, hielt die GLP fest.

Mehr als ein Unternehmen

Für die Mehrheit des Kantonsrates ging es aber um mehr, als um ein einzelnes Unternehmen. Die Stahl Gerlafingen AG sei sowohl für die Region als auch für die ökologische Zukunft der Schweiz von grosser Bedeutung, hatte etwa die mehrheitlich zustimmende Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission festgehalten.

Legende: Der Kanton Solothurn unterstützt das Stahlwerk Gerlafingen mit 4.6 Millionen Franken. Das hat der Kantonsrat beschlossen. KEYSTONE/Christian Beutler

Es gehe nicht um die Bevorzugung einer einzelnen Firma, sondern letztlich um den Erhalt einer gesamten Branche, brachte die SP vor. Ohne Stahl Gerlafingen wäre die Schweiz beim Baustahl vom Ausland abhängig. Eine SVP-Vertreterin sprach in diesem Zusammenhang von einem drohenden Ausverkauf der Heimat.

Ohne Unterstützung stünde mehr auf dem Spiel als die über 400 Arbeitsplätze im Stahlwerk, hielt auch Volkswirtschafts­vorsteherin Sibylle Jeker (SVP) fest. Ohne kantonalen Beitrag ginge eine gesamte Industriekette verloren, da viele regionale Zuliefererfirmen angehängt wären.

Standortgarantie und Boni-Verzicht

Das Unternehmen Stahl Gerlafingen AG hatte im Mai ein Gesuch für Staatshilfe eingereicht. National- und Ständerat hatten diese Möglichkeit für vier strategisch wichtige, mit hohen Stromkosten belastete Aluminium- und Stahlwerke geschaffen.

Bund und Standortkanton übernehmen während vier Jahren einen Teil der Gebühren für die Nutzung des Stromnetzes. Die unterstützten Betriebe müssen im Gegenzug unter anderem eine Standortgarantie abgeben und sich bei Boni und Gewinnausschüttungen einschränken.

Hätte der Kantonsrat die Finanzhilfe abgelehnt, wären der Stahl Gerlafingen insgesamt rund 13.8 Millionen Franken entgangen. Der Betrag setzt sich laut dem Kanton aus ca. 9.2 Millionen Franken Netzentlastungsgebühren und ca. 4.6 Millionen Franken Unterstützungsbeitrag des Kantons zusammen. Ohne die Gelder wäre nicht nur den Fortbestand des Werkes von Stahl Gerlafingen gefährdet gewesen, sondern auch die Kreislaufwirtschaft und die regionale Beschäftigung, hatte der Regierungsrat gewarnt.