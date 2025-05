US-Präsident Donald Trump hat bereits während seiner ersten Amtszeit Zölle auf Stahl und Aluminium in der Höhe von 25 Prozent erhoben. Die EU reagierte damals mit Gegenmassnahmen. Konkret mit sogenannten Importkontingenten. Ist ein Kontingent aufgebraucht, fällt auf die weitere Importe in die EU ein hoher Zusatzzoll an. Vor allem diese Gegenmassnahmen brachten Stahl Gerlafingen in Schwierigkeiten. Laut dem Unternehmen wurde dadurch der Export von bestimmten Stahlsorten in die EU praktisch unmöglich. Unter anderem deshalb schloss das Unternehmen im Frühling 2024 auch eine Produktionsstrasse.