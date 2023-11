Im Grunde genommen ist der Tod immer ein Vollender. Er bringt Abschluss und Rundung. Er hebt jedes Menschenleben zu einem vollkommenen Kunstwerk, in welches hineinzuwünschen nichts mehr gibt. (Heinrich Danioth, 1926)

Was Heinrich Danioth damals über den Tod eines Künstlerfreundes sagte, könnte auch auf den Urner Maler selbst zutreffen. 70 Jahre nach dem Tode Danioths hat die Urner Dätwyler Stiftung jüngst eine neue digitale Plattform zu dessen Werk vollendet.

Legende: Diese Bildmontage bildete die Grundlage für das Filmplakat zur Dokumentation «Danioth – der Teufelsmaler» von Felice Zenoni. zvg/Artwork «Danioth – der Teufelsmaler»/Mesch & Ugge AG

Der Abschluss des Projekts markiert zugleich einen Neuanfang. Eine neue Möglichkeit nämlich, mit dem Künstler in den Dialog zu treten.

Verantwortlich für die Inhalte ist Kunsthistorikerin Christine Szkiet. Sie sagt: «Um Wissen anzueignen, braucht es Geschichten. Und die gibt es nur, wenn Informationen in die gesellschaftlichen und politischen Umstände seiner Zeit eingebettet sind.»

Und so lässt sich Danioth in Text, Bild und Ton entdecken. Ausgehend von seinen Werken, aber auch den Einflüssen von anno dazumal.

Seine Kunst löste Empörung aus

1896 in Altdorf geboren und 1953 in Flüelen verstorben, kennt heute wohl jedes Kind Danioths Teufel bei der Urner Schöllenenschlucht. Ein knallrotes Wandbild, das seinerzeit für Empörung sorgte. Es hiess, der Teufel sehe nicht so aus.

Auch das Werk «Fundamentum» beim Bundesbriefmuseum in Schwyz löste einen veritablen Kunststreit aus. Die moderne Umsetzung des «Schweizerischen» und «Nationalen» war der damaligen Gesellschaft nicht geheuer.

Hier hat Heinrich Danioth Spuren hinterlassen

1 / 4 Legende: Dieses Werk von Heinrich Danioth kennt wohl jedes Kind: der Teufel bei der Teufelsbrücke in der Urner Schöllenenschlucht. Keystone/Urs Flüeler 2 / 4 Legende: Ein weiteres bekanntes Zeugnis von Heinrich Danioth: Das Wandbild «Fundamentum» beim Schwyzer Bundesbriefmuseum, welches das Schicksal der Urschweizer Bevölkerung darstellt. Keystone/Gaetan Bally 3 / 4 Legende: Ein Ausschnitt des Wandbilds beim Schwyzer Bundesbriefmuseum. Keystone/Gaetan Bally 4 / 4 Legende: 1983 rückte eine Ausstellung im Stadthaus in Zürich Heinrich Danioth als Satiriker in den Fokus. Präsentiert wurden Werke, die zwischen 1923 und 1942 erschienen waren. Keystone/Str

Doch viel Farbe und spezielle Perspektiven sollten Danioths Markenzeichen bleiben. Der Expressionismus hatte ihn geprägt. Von Malstilen dagegen, wie sie etwa Albert Anker pflegte, grenzte er sich ab.

Von Nazi-Deutschland geprägt

Szkiet ist Kunsthistorikerin und arbeitet an der Pädagogischen Hochschule Luzern am Institut für Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen. Mehrere Jahre hat sie zu Danioth geforscht. Sie macht keinen Hehl daraus: Heinrich Danioth war und blieb ein «Regionalkünstler». Nur wenige Wochen war er im Ausland, die meiste Zeit seines Lebens verbrachte er im Kanton Uri.

Die Erkenntnis, dass nur der engbemessene Boden meiner kleinen Heimat Blatt und Frucht aus mir treibt, formt sich je länger je mehr zum festen Gesetz. (Heinrich Danioth, 1929)

Als Künstler seiner Heimat verschrieben

1 / 3 Legende: Auf der Rigi entstand eines der letzten Familienfotos mit Heinrich Danioth, wohl im Jahr 1950. Von links: Cilli, Heinrich, Albin, Hedi und Madeleine Danioth. zvg/privater Nachlass Heinrich Danioth/Staatsarchiv Uri 2 / 3 Legende: Ein Porträtbild des Schweizer Künstlers Heinrich Danioth, aufgenommen 1953. Keystone/Photopress-Archiv/Str 3 / 3 Legende: Heinrich Danioth mit seiner Frau Hedi vor ihrem Wohn- und Atelierhaus «Im Ring» in Flüelen, ca. 1932. zvg/privater Nachlass Heinrich Danioth/Staatsarchiv Uri)

Seine Bedeutung in der europäischen Kunstgeschichte sei nicht wahnsinnig gross, sagt Szkiet. Das lag aber vor allem am Zeitraum seines Schaffens. Als Maler, Zeichner, Grafiker, Theater-Autor und Dichter war Danioth vorwiegend in der Zwischenkriegszeit 1918 bis 1945 aktiv. Ausgerechnet in einer Zeit, in der die moderne Kunst mehr und mehr verpönt war.

«Ab 1936 haben die Deutschen die moderne Kunst als entartet diffamiert und schliesslich auch verboten», sagt Szkiet. Dieser Widerstand schwappte auch in die Schweiz über. Die Frontisten, die Schweizer Anhänger des Nationalsozialismus, hätten behauptet, Danioth sei ein Kunstverderber. «Auch dies hat natürlich dazu geführt, dass er keinen internationalen Rang erlangt hat.»

Dass Danioth zumindest posthum auf nationaler Ebene noch mehr Ehre zuteilwird, dazu will die neue digitale Plattform ihren Beitrag leisten. Christine Szkiet: «Heinrich Danioth hätte sicherlich Freude daran gehabt, wenn er gesehen hätte, was wir aus seinem Werk im Internet gemacht haben.»

Meine Heimat ist, fürwahr, Prunkkammer Gottes und der Irrgarten des Teufels, zu gleichen Teilen. (Heinrich Danioth, 1942)