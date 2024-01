Schweiz verurteilt Anschläge in Iran

84 Tote in Kerman

Die Schweiz hat die Anschläge in Iran verurteilt.

Das Aussendepartement in Bern zeigte sich in einer Mitteilung «bestürzt über die hohe Zahl an Toten und Verletzten».

Am Mittwoch waren nach Explosionen in Kerman 84 Menschen getötet und 284 verletzt worden.

«Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien», heisst es in einer Mitteilung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf dem Kurznachrichtenportal X. Die Schweiz verurteile «die Anschläge in Kerman aufs Schärfste».

Am vierten Todestag des iranischen Generals Ghassem Soleimani ereigneten sich in dessen Heimatstadt Kerman nahe der Grabstätte am Mittwoch zwei gewaltige Explosionen. Die iranische Regierung sprach von einer Terrorattacke, machte allerdings keine Schuldzuweisungen. Iranische Hardliner zeigten auf Israel als angeblichen Urheber. Auch die EU verurteilte den Anschlag als Akt des Terrors.

Legende: Noch ist unklar, wer für die Explosionen in Kerman verantwortlich ist. IMAGO/Tasnim News Agency

Es war die tödlichste Attacke in der rund 45-jährigen Geschichte der Islamischen Republik. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, zu ihr bekannte sich bisher niemand.

Nach dem tödlichen Angriff auf ein Führungsmitglied der palästinensischen Terrororganisation Hamas in Beirut mit ihren Verbindungen in Iran hat sich die Situation im Nahen Osten noch verschärft.