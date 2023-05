Legende: Keystone/YURI KOCHETKOV

Der 9. Mai ist in vielen ehemaligen Sowjetstaaten ein Feiertag – auch in Russland. Der Feiertag wurde in den 60er-Jahren in der Sowjetunion eingeführt, um an den Tag des Sieges über Nazideutschland zu erinnern.

Am 77. Tag des Sieges im letzten Jahr verteidigte der russische Präsident Wladimir Putin in Moskau den «Militäreinsatz» Russlands in der Ukraine. Bei der Parade marschierten rund 11’000 Soldaten.

Auch auf dem Friedhof Hörnli in Riehen bei Basel, wo ein Grabmal an mehrere gefallene sowjetische Soldaten erinnert, wurde der Gedenktag in den letzten Jahren begangen.