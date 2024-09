Am 20. Oktober wird der Regierungsrat neu gewählt. Vier Bisherige treten wieder an, ein Sitz ist frei. Eine Vorschau.

Regierungsratswahlen: Schafft es eine Frau in die Regierung?

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Wenn das Stimmvolk am 20. Oktober eine neue Aargauer Regierung wählt, kann es auswählen. Vier bisherige und zehn neue Kandidierende stehen zur Verfügung. Stephan Attiger (FDP), Markus Dieth (Die Mitte), Jean-Pierre Gallati (SVP) und Dieter Egli (SP) möchten Regierungsräte bleiben. Der Sitz von Bildungsdirektor Alex Hürzeler (SVP) wird frei, er hört auf.

Die bisherigen Aargauer Regierungsräte

1 / 4 Legende: Regierungsrat Stephan Attiger ist Vorsteher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt. Er wurde 2012 gewählt. zvg/Stephan Attiger 2 / 4 Legende: Finanzdirektor Markus Dieth wurde 2016 gewählt. Er ist der aktuelle Landammann. zvg/Markus Dieth 3 / 4 Legende: Regierungsrat Jean-Pierre Gallati ist Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales. Er wurde 2019 in die Regierung gewählt. zvg/Jean-Pierre Gallati 4 / 4 Legende: Dieter Egli ist der aktuelle Landstatthalter und er ist Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres. Gewählt wurde er 2020. zvg/Dieter Egli

Von den Parteien, die im Grossen Rat Fraktionsstärke haben, möchten drei Personen den abtretenden Regierungsrat beerben. Martina Bircher (SVP), Ruth Müri (Grüne) und Beat Flach (GLP) sind im Rennen.

Sie haben die Fragen auf der Wahlhilfeplattform Smartvote ausgefüllt, anders als die amtierenden Regierungsräte, die dies gemäss Smartvote selten tun.

Die Neuen (aus den etablierten Parteien)

1 / 6 Legende: Die SVP-Nationalrätin und Gemeinderätin von Aarburg, Martina Bircher, will den Sitz ihres Parteikollegen Alex Hürzeler verteidigen, der nicht mehr zu den Wahlen antritt. zvg/Martina Bircher 2 / 6 Legende: Der Smartvote-Spider von Martina Bircher (SVP). zvg/Smartvote 3 / 6 Legende: Ruth Müri, Grossrätin und Stadträtin von Baden, will für die Grünen in die Regierung. Sie wäre – nach Susanne Hochuli – erst die zweite Grüne in diesem Amt. zvg/Ruth Müri 4 / 6 Legende: Die Smartvote-Grafik von Ruth Müri (Grüne). zvg/Smartvote 5 / 6 Legende: Nationalrat Beat Flach steigt für die Grünliberalen ins Rennen um einen Regierungsratssitz. zvg/Beat Flach 6 / 6 Legende: Beat Flachs (GLP) Antworten auf Smartvote ergeben dieses Bild. zvg/smartvote

Martina Bircher ist Nationalrätin und Gemeinderätin in ihrer Wohngemeinde Aarburg. Sie soll den zweiten SVP-Sitz verteidigen. Ruth Müri (Grüne) ist Grossrätin und Stadträtin in Baden. Beat Flach (GLP) ist Nationalrat und arbeitet in der Privatwirtschaft.

Ende der Männerregierung?

Schafft es eine Frau in den Regierungsrat? Diese Frage stellt sich, weil die Aargauer Regierung ausschliesslich aus Männern besteht. Das ist kein Aargauer Phänomen, auch Uri und Wallis werden ausschliesslich von Männern regiert.

Legende: So präsentiert sich aktuell die Aargauer Regierung, ein reines Männergremium (im Bild damals nach den Wahlen vor vier Jahren). Jean-Pierre Gallati (SVP), Alex Hürzeler (SVP), Markus Dieth (Die Mitte), Dieter Egli (SP), Stephan Attiger (FDP). Keystone/Alexandra Wey

Gemäss einer Umfrage der Aargauer Zeitung (AZ) von Mitte September dürfte es ein Buhlen um den fünften Sitz geben. Das Meinungsforschungsinstitut «Opinionplus» hat im Auftrag der Zeitung die Bevölkerung Mitte September gefragt, wen sie wählen würden. Die Umfrage räumte den bisherigen Regierungsräten gute Chancen auf eine Wiederwahl ein.

Frage Smartvote Soll der Kanton Sozialhilfe-Bedingungen verschärfen? Stehen Sie hinter der integrativen Schule? Steuersenkungen im Kanton für die nächsten vier Jahre? Tempo 30 auf Hauptstrassen verbieten? Stimmrechtsalter 16 einführen? Videoüberwachung ausbauen (Strassenverkehr, öffentliche Plätze)? Martina Bircher (SVP) Ja Nein Ja Ja Nein Ja Beat Flach (GLP) Nein Ja Ja Nein Ja Nein Ruth Müri (Grüne) Nein Ja Nein Nein Ja eher Ja

Für den freien Sitz würden sich Martina Bircher (SVP) und Beat Flach (GLP) duellieren, meinte die Umfrage der AZ. Ruth Müri (Grüne) liege weiter hinten. Das sei nur eine Umfrage, der Wahlkampf noch lange nicht zu Ende, kommentierte Müri Mitte September im Gespräch mit SRF.

Sieben Kandidierende von kleineren Parteien

Müri, Bircher und Flach sind nicht die einzigen, die kandidieren. Es treten noch weitere sieben Personen an. Die meisten gehören kleineren oder Kleinstparteien an.

Die Neuen (kleinere Parteien)

1 / 7 Legende: Die Kandidierenden von A-Z: İlayda Barth, JUSO zvg 2 / 7 Legende: Melanie Del Fabro, JUSO zvg 3 / 7 Legende: Pius Lischer, ig-gesundheit.ch zvg 4 / 7 Legende: Thomas Rudolf Schmid, DieBürgerPartei DBP zvg 5 / 7 Legende: Theres Schöni, Lösungs-Orientierte Volks-Bewegung LOVB zvg 6 / 7 Legende: Paula Sommer, JUSO zvg 7 / 7 Legende: Stephan Zurfluh, Musikpartei ag.ch

Im Aargau tritt die Juso erneut mit einer Dreierkandidatur an. Bei den letzten Wahlen erzielte die Partei so einen Achtungserfolg, mehr aber nicht. Auch Kandidierende der Musikpartei, der IG Gesundheit, der «DieBürgerPartei» und der Lösungs-Orientierten Volks-Bewegung treten an.

Audio Was sagen die sieben Kandidierenden bei SRF? 05:51 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 25.09.2024. Bild: Keystone/Christian Beutler abspielen. Laufzeit 5 Minuten 51 Sekunden.

Entscheidet am Schluss die Frauenfrage? Oder haben die Nationalräte Martina Bircher (SVP) und Beat Flach (GLP) dank ihrer Bekanntheit die Nase vorn? Sowohl Martina Bircher, als auch Ruth Müri (Grüne) haben als Stadträtinnen Exekutiverfahrung. Müri wird offiziell von der SP und der EVP unterstützt. Nur mit diesen Zusatzstimmen wird es aber schwierig zu gewinnen, zeigen Einschätzungen der SRF-Redaktion.

Schaffen fünf oder mehr Personen das absolute Mehr, ist die Aargauer Regierung in der ersten Runde komplett. Ein allfällig zweiter Wahlgang würde am 24. November stattfinden.