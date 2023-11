«Der Schritt war schmerzlich, aufgrund der finanziellen Lage aber unvermeidlich», wird der Verwaltungsrat der Spitalverbunde des Kantons St. Gallen in einer Mitteilung zitiert.

Per Ende November erhalten insgesamt 117 Mitarbeitende die Kündigung. Das sind 1.5 Prozent der insgesamt rund 8000 Mitarbeitenden und entspricht 81 Vollzeitstellen.

Legende: Am grössten Standort, dem Kantonsspital St. Gallen, gibt es die meisten Entlassungen. 89 Kündigungen sind ausgesprochen worden. Keystone/Gian Ehrenzeller

Von den Kündigungen betroffen seien alle Berufsgruppen, so die Spitalverbunde. Am meisten Kündigungen (66) gibt es in der Administration und im Supportbereich. In der Pflege wird 37 Mitarbeitenden gekündigt, in der Ärzteschaft deren 14.

Mit mehr Kündigungen gerechnet

Ende September hatte der Verwaltungsrat der Spitalverbunde des Kantons St. Gallen bekanntgegeben, dass aus Spargründen in den nächsten Monaten und Jahren rund 440 Stellen abgebaut werden müssten.

Das sind die St. Galler Spitalverbunde Box aufklappen Box zuklappen Im Kanton St. Gallen gibt es vier Spitalverbunde, die einen Zusammenschluss planen: Kantonsspital St. Gallen

Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland

Spital Linth

Spitalregion Fürstenland Toggenburg Mit rund 8000 Mitarbeitenden sind die St. Galler Spitäler der grösste Arbeitgeber in der Ostschweiz.

Man habe Pensen reduziert, Stellen nicht wieder besetzt und Mitarbeitende frühpensioniert. Somit sei es zu weniger Kündigungen gekommen als noch im September angenommen. Für die Betroffenen gibt es einen Sozialplan.

Widerstand gegen Sparpläne

Mitte November hatten sich über 2000 Personen an einer Demonstration gegen die Sparpläne gewehrt.

Legende: Zahlreiche Menschen machten am 11. November ihrem Ärger Luft. Die St. Galler Stadtpolizei schätzte die Menge auf über 2000 Personen, die Veranstalter nannten die Zahl von 3000. Keystone/Gian Ehrenzeller

Sie zogen durch die St. Galler Altstadt und trugen Transparente, auf denen stand: «Zu Tode gespart» oder «Weniger Personal – gleich viel Arbeit».

Sparen geht weiter

Bei den jetzt ausgesprochenen Kündigungen handle es sich um eine erste Phase, teilt der Verwaltungsrat mit. Weitere Reduktionen bei den Stellenplänen sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorgesehen.

04:13 Video Aus dem Archiv: St. Galler Spitäler bauen 440 Stellen ab Aus Schweiz aktuell vom 28.09.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 13 Sekunden.

Am Sparziel der St. Galler Spitäler hat sich nichts geändert: Mittel- bis langfristig sollen jährlich rund 60 Millionen Franken eingespart werden.