Bisher beschäftigten die vier St. Galler Spitalverbunde 9000 Mitarbeitende in 6700 Vollzeitstellen.

Am 28. September hatte der Verwaltungsrat allerdings den Abbau von 440 Stellen angekündigt. Der Verwaltungsrat will unter anderem dadurch jährlich 60 Millionen Franken einsparen. Der Stellenabbau soll innerhalb von fünf Jahren die Ausgaben um 40 Millionen Franken verringern. Am stärksten trifft es das Kantonsspital mit der Streichung von 260 Stellen.

Kurz nach der Ankündigung wurden die ersten Kündigungen ausgesprochen. Am 23. Oktober fand deswegen bereits eine erste Protestaktion des Personals auf dem Areal des St. Galler Kantonsspitals statt.