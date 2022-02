Legende: Olympiasieger Beat Feuz mit seiner Abfahrts-Goldmedaille. Keystone

Beat Feuz ist der vierte Schweizer, der in der Abfahrt Olympiasieger wurde. Vor ihm haben Bernhard Russi (1972), Pirmin Zurbriggen (1988) und Didier Défago (2010) die Goldmedaille geholt.

Feuz hat damit vier Tage vor seinem 35. Geburtstag als Abfahrer alles gewonnen, was zählt: Er ist vierfacher Disziplinen-Weltcupsieger, holte 2017 in St. Moritz WM-Gold und triumphierte je dreimal in den grossen Klassikern in Wengen und Kitzbühel. Und mit dem Olympiasieg in Peking komplettierte der Emmentaler seinen olympischen Medaillensatz – nach Silber im Super-G und Bronze in der Abfahrt von Pyeongchang 2018.

In der spektakulären Olympia-Abfahrt am Montag war Feuz im Ziel einen Zehntel schneller als Johan Clarey. Bronze ging an den Österreicher Matthias Mayer.