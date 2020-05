Ist eine Sprachreise eine Pauschalreise und muss deshalb erstattet werden?

In vielen Fällen ist das so. Gilt eine Sprachreise als Pauschalreise, hat der Kunde gemäss Pauschalreisegesetz, Link öffnet in einem neuen Fenster Anspruch auf Rückerstattung der Kosten.

Allerdings ist nicht jede Sprachreise automatisch eine Pauschalreise. Daher muss im Einzelfall beurteilt werden, was der Kunde gebucht hat. Je nachdem mit Hilfe des Ombudsmanns, allenfalls auch auf dem Gerichtsweg.

Reiseombudsmann Franco Muff ist der Ansicht, dass der Anbieter auch bei einer Erstattung eine kleine Gebühr von etwa 100 Franken pro Reisenden verrechnen darf.

Habe ich auch ein Recht auf eine Rückerstattung, wenn der Sprachaufenthalt keine Pauschalreise ist?

Ja, sagt Reiserechts-Experte Reto Ineichen, weil der Anbieter seinen Teil des Vertrags gar nicht erfüllen kann: «Wenn die Reise aufgrund der Corona-Situation nicht durchgeführt werden kann, ist es eigentlich klar, dass man die bereits geleistete Anzahlung zurückerhält.» Ein Kunde, der die Reise weder verschieben kann, noch einen Gutschein will, soll also nicht einfach die Annullationskosten bezahlen. Der Anbieter soll ihm entgegenkommen.

Anmerkung: Viele Reise-Veranstalter haben derzeit (Stand: Mitte Mai 2020) wegen der Corona-Krise ein Liquiditätsproblem. Fluggesellschaften, Hotels etc. erstatten ihnen bereits geleistete Zahlungen nicht zurück. Deshalb hat das Parlament für die Reisebranche einen Zahlungsaufschub bis Ende September beschlossen.

Kann ein Anbieter in den AGB Rückerstattungen generell ausschliessen?

Das ist fraglich. Je nachdem liegt hier eine Verletzung des Gesetzes gegen den Unlauteren Wettbewerb, Link öffnet in einem neuen Fenster UWG vor. Dieses verbietet einseitige Bedingungen zulasten des Kunden. Das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco sagt, dass dies abschliessend ein Gericht beurteilen müsse.

Gilt ein Sprachaufenthalt als Pauschalreise, dann ist das Pauschalreisegesetz gegenüber den AGB zwingendes Recht: «Eine Abweichung vom Pauschalreisegesetz zu Ungunsten des Konsumenten ist nur dort zulässig, wo dies im Gesetz ausdrücklich festgehalten ist», sagt das Seco.

Wenn es so aussieht, dass ich meine Sprachreise nicht antreten kann, muss ich dann die offene Rechnung noch bezahlen?

Den offenen Betrag nicht termingerecht einzahlen, das geht nicht. Auch der Kunde muss seine vertraglichen Verpflichtungen einhalten. Dennoch soll sich ein Kunde nicht mit einer Lösung abspeisen lassen, die ihm nicht passt oder alle Annullationsspesen bezahlen müssen. Schliesslich kann der Anbieter seinen Teil des Vertrags ebenfalls nicht einhalten.

Kommt der Sprachreise-Veranstalter einem nicht entgegen, dann soll sich der Kunde unbedingt an den Ombudsmann der Reisebranche, Link öffnet in einem neuen Fenster wenden. Dieser vermittelt in solchen Fällen