Kinderschutz-Initiative
Kanton Appenzell Ausserrhoden: Volksinitiative «Kein Zwang gegen Kinder und Jugendliche»
-
JA
28.5%
5'694 Stimmen
-
NEIN
71.5%
14'297 Stimmen
Die sogenannte Kinderschutzinitiative wollte das Volksschulgesetz ergänzen. Werbung für Schutzmassnahmen wie Maskentragen, medizinische Untersuchungen oder Impfungen hätte an Schulen verboten werden sollen. Ohne Einwilligung der Eltern dürften solche Eingriffe nicht angeordnet werden, forderte die Kinderschutzinitiative. Zudem hätte eine verweigerte Zustimmung nicht zu Nachteilen für Kinder führen dürfen. Getragen wurde die Initiative von Massnahmenkritikerinnen und -kritikern.
Die Initiative hatte an der Urne keine Chance. Rund 14'300 Stimmberechtigte lehnten die Vorlage ab, nur knapp 6'000 sprachen sich dafür aus.
Breite Unterstützung fehlte
Die Regierung hatte die Vorlage abgelehnt. Dabei verwies sie auf das übergeordnete Bundesrecht bei Epidemien und Pandemien. Auch der Kantonsrat hatte die Initiative mit 57 zu 3 Stimmen deutlich verworfen. Eine breite politische Unterstützung fehlte.
Ein Blick in andere Kantone zeigt: Ähnliche Vorlagen hatten bislang wenig Erfolg. Sie scheiterten an der nötigen Zahl Unterschriften oder wurden, wie im Kanton Nidwalden, vom Stimmvolk verworfen.