Heiden

In Heiden wird ein neues Parkierungsreglement eingeführt – dazu gab es grünes Licht von der Stimmbevölkerung, bei knapp 58 Prozent Ja- und 42 Prozent Nein-Stimmen.

Stein

Die Feuerwehr der Gemeinde Stein schliesst sich per 2026 dem Zweckverband Teufen-Bühler-Gais an. An der Urne gab es für den Zusammenschluss ein deutliches Ja mit rund 79 Prozent Zustimmung.

Deutlich Ja sagten die Stimmberechtigten dazu, dass das Friedhofsgebäude für 200'000 Franken erweitert werden kann.

Trogen

Es wird über ein neues Wasser­versorgungs­reglement abgestimmt.

Wald

Abgestimmt wird über den Erwerb von zwei Wohnungen inklusive fünf Parkplätzen für neue Verwaltungsräume.

Wolfhalden

Die Gemeinde Wolfhalden tritt dem regionalen Sozialamt von Heiden, Grub und Rehetobel bei. Mit diesem Schritt soll die Sozialhilfe effizienter organisiert und die Ressourcen gebündelt werden. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Wolfhalden stimmten dieser Vorlage mit rund 90 Prozent Ja-Stimmen zu.